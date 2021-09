Serie A donne: la Juventus ospita l'Empoli (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo aver lasciato spazio agli impegni delle nazionali, a partire dal fondamentale doppio successo delle Azzurre nelle qualificazioni al Mondiale del 2023, questo fine settimana torna l’appuntamento con la Serie A TimVision. La 4/a giornata si aprirà domani alle 12.30 con il match tra Juventus ed Empoli e proseguirà alle 14.30 con Hellas Verona-Napoli e con lo scontro al vertice tra Milan e Sassuolo, al momento appaiate in testa alla classifica. Domenica sarà la volta di Sampdoria-Pomigliano e della sfida tra Lazio e Fiorentina, le grandi deluse di questa primissima parte di stagione. A causa di alcune positività riscontrate all’interno del gruppo squadra nerazzurro, la gara Inter-Roma è stata invece rinviata a data da destinarsi. Leggi su footdata (Di sabato 25 settembre 2021) Dopo aver lasciato spazio agli impegni delle nazionali, a partire dal fondamentale doppio successo delle Azzurre nelle qualificazioni al Mondiale del 2023, questo fine settimana torna l’appuntamento con laA TimVision. La 4/a giornata si aprirà domani alle 12.30 con il match traede proseguirà alle 14.30 con Hellas Verona-Napoli e con lo scontro al vertice tra Milan e Sassuolo, al momento appaiate in testa alla classifica. Domenica sarà la volta di Sampdoria-Pomigliano e della sfida tra Lazio e Fiorentina, le grandi deluse di questa primissima parte di stagione. A causa di alcune positività riscontrate all’interno del gruppo squadra nerazzurro, la gara Inter-Roma è stata invece rinviata a data da destinarsi.

Advertising

CinqueNews : Serie A donne: la Juventus ospita l’Empoli - Joyofli79316250 : RT @Coco56487913: @an3278912 Della serie le donne acqua e sapone che seguono sui social…?????? - Coco56487913 : @an3278912 Della serie le donne acqua e sapone che seguono sui social…?????? - annatomasi1 : @fabiofabbretti Manca il coraggio di stravolgere il pomeriggio di canale 5...lo dico da tempo... Uomini e donne, a… - ___bookworm : Io almeno shippo in base alla chimica, alle emozioni che mi trasmettono e altre cose, non in base all’orientamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie donne Al via la terza edizione di Fest, il Festival delle Serie Tv ... in anteprima, della nuova serie 'Gli Acchiappagiochi' di Studio Bozzetto per Rai Ragazzi. Potranno ... autrice e conduttrice di podcast, considerata da Startupitalia tra le 150 donne che cambieranno l'...

Maglie & leggings per l'autunno 2021, le proposte Jadea Questo autunno si prospetta una serie innita di sorprese rmate Jadea. I prodotti prodotti comfy e trendy della stagione Autunno/Inverno 2020/21 sono perfetti per tutte le donne che prediligono capi semplici e delicati. Un approccio ...

Cosa succederebbe se il mondo fosse dominato da sole donne? La serie tv "apocalittica" di Disney+ L'HuffPost Al via la terza edizione di Fest, il Festival delle Serie Tv È partito il weekend dedicato alle serie tv. Oggi e domani si tiene infatti la terza edizione di FeST - Il Festival delle Serie Tv, il primo festival italiano interamente dedicato ...

Dieci anni di successi per Revenge Dieci anni fa in tv c'era Revenge, la serie che ha avuto l'ardire di modernizzare la storia del romanzo di Dumas. A distanza di anni, oggi la vendetta pop e cool di Emily è ancora un punto fermo nel p ...

... in anteprima, della nuova'Gli Acchiappagiochi' di Studio Bozzetto per Rai Ragazzi. Potranno ... autrice e conduttrice di podcast, considerata da Startupitalia tra le 150che cambieranno l'...Questo autunno si prospetta unainnita di sorprese rmate Jadea. I prodotti prodotti comfy e trendy della stagione Autunno/Inverno 2020/21 sono perfetti per tutte leche prediligono capi semplici e delicati. Un approccio ...È partito il weekend dedicato alle serie tv. Oggi e domani si tiene infatti la terza edizione di FeST - Il Festival delle Serie Tv, il primo festival italiano interamente dedicato ...Dieci anni fa in tv c'era Revenge, la serie che ha avuto l'ardire di modernizzare la storia del romanzo di Dumas. A distanza di anni, oggi la vendetta pop e cool di Emily è ancora un punto fermo nel p ...