(Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Elisabetta, candidata sindaco alle prossime elezioni a. “Quando sarò eletta sindaca di, fra i primi provvedimenti, nominerò un, una figura che si occuperà di monitorare tutti i luoghi della città, per individuare le barriere architettoniche che non li rendono fruibili allecon, nonché di verificare l’accessibilità degli uffici comunali. Sono tanti i luoghi che ancora presentano impedimenti tali da non consentire a tutti di fruire dei servizi necessari e di partecipare pienamente alla vita della comunità. L’avrà, pertanto, un ruolo chiave nella ...

anteprima24 : ** ##Salerno, #Barone: 'Un Accessibility Manager per l'inclusione delle persone con disabilità' **… - Ora_Notizie : “Salerno ha bisogno di rinascere e di una inversione di marcia; con Elisabetta Barone questa città potrà finalmente… - GianluAcid : @antonluca_cuoco @CarloCalenda Ma invece Azione che a Salerno sostiene la Barone? La retorica del 'mai con' è una r… - AgenPolitica : GIUSEPPE CONTE TORNA A SALERNO: SABATO 25 IN PIAZZA CON ELISABETTA BARONE - paolobattista : -

Le altre si presentano a Cosenza (Bianca Rende), Rimini (Gloria Lisi), Trieste (Aurora Marconi) e(Elisabetta) . Paradossalmente il M5s candida uomini nei 7 Comuni dove va in ...Questa sera Giuseppe Conte a Portanova per Elisabetta. Lunedì la Carfagna per Sarno. Si infiamma la campagna elettorale a 8 giorni dal voto. Stamane Napoli riunisce tutti i candidati alla ...Salerno – Amministrative Salerno, Tofalo (M5S): Oggi arriva il Presidente Giuseppe Conte per la spinta ballottaggio. Il nostro un progetto nuovo e serio per Salerno. Mi aspettavo questa amministrazion ...Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Angelo Tofalo: “Domani, sabato 25 settembre alle ore 21:00 in Piazza Portanova a Salerno, il Presidente Giuseppe Conte sarà sul palco per sostenere il ...