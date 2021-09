Rapporto solido tra De Laurentiis e Spalletti: nelle loro discussioni è bandito un argomento (Di sabato 25 settembre 2021) La strategia adottata dal patron azzurro Aurelio De Laurentiis è molto semplice: il presidente ha scelto la via del silenzio, per far lavorare il nuovo allenatore con il suo Napoli senza pensieri, per lasciare tutti concentrati sul campo. L'unica apparizione dopo la vittoria con la Juventus, per la nuova emittente tv di punta della Serie A, poi il silenzio strategico. Intanto, oggi, la Gazzetta dello Sport, ha svelato il Rapporto diretto tra lui e Luciano Spalletti. "Tra proprietà e allenatore il Rapporto è solido, sono diverse le telefonate che intercorrono tra i due nel corso di una giornata. Gli è stato chiesto di riportare il Napoli in Champions League, senza esagerare nelle pretese. Chiacchierano tanto, insieme, ma nelle loro ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 settembre 2021) La strategia adottata dal patron azzurro Aurelio Deè molto semplice: il presidente ha scelto la via del silenzio, per far lavorare il nuovo allenatore con il suo Napoli senza pensieri, per lasciare tutti concentrati sul campo. L'unica apparizione dopo la vittoria con la Juventus, per la nuova emittente tv di punta della Serie A, poi il silenzio strategico. Intanto, oggi, la Gazzetta dello Sport, ha svelato ildiretto tra lui e Luciano. "Tra proprietà e allenatore il, sono diverse le telefonate che intercorrono tra i due nel corso di una giornata. Gli è stato chiesto di riportare il Napoli in Champions League, senza esagerarepretese. Chiacchierano tanto, insieme, ma...

