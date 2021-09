Ragazza viva per miracolo cerca l’Angelo che l’ha salvata da morte certa

(Di sabato 25 settembre 2021) Un incidente terribile è quello che ha travolto una giovanissima che non sa darsi una spiegazione per ciò che le ha accaduto se non riconoscere l’intervento straordinario di qualcuno. Pochi dettagli, è vero, ma che sono stati provvidenziali quel 13 settembre, poco prima dell’arrivo dei soccorsi. Un angelo cheSi stava recando al lavoro quando, L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

JenniferSunshi3 : @wasabisgirl Provo tutto ciò che hai appena descritto. Una volta ho scritto di non essere fiera di me stessa e una… - RobertoDorini : @Drittorovescio_ ovviamente #DelDebbio nella sua ode alle FdO dimentica di dire che, se quando #Saman aveva denunci… - Heeseungleex : allora ma intanto questa ragazza è viva ancora? Cioè io sarei esplosa solo a vederlo ridere - staernight7 : ????????????????????????ma la ragazza è viva? - Morena53557090 : @chilhavistorai3 Povera ragazza..lavorava con alcune bestie nella giungla! Ma bisogna trovarla assolutamente o viva… -

Ultime Notizie dalla rete : Ragazza viva

La Luce di Maria

Signora Ravegnini, dov'era sparita? "Se non ti faiin tv in effetti diventi quasi un'essenza, ... A 19 anni studiava Odontotecnica e, invece, si trovò a fare la "coccodè" per Renzo Arbore. "......corso di un'intervista a 'Pomeriggio Cinque' dopo la notizia dell'arresto dello zio della, ... Il mio cuore dice che Saman è ancora, la sogno ogni notte e mi chiede aiuto', ha concluso il ...Un incidente terribile è quello che ha travolto una giovanissima che non sa darsi una spiegazione per ciò che le ha accaduto se non riconoscere l'intervento straordinario di qualcuno.