Pioggia a Sochi: niente FP3, la pole può slittare a domani! (Di sabato 25 settembre 2021) Pioggia intensa con tuoni e fulmini. Sochi si è risvegliata flagellata dal maltempo e ora tutta la F1 è col naso all'insù per capire cosa accadrà al programma di sabato, che prevede le qualifiche alle ... Leggi su gazzetta (Di sabato 25 settembre 2021)intensa con tuoni e fulmini.si è risvegliata flagellata dal maltempo e ora tutta la F1 è col naso all'insù per capire cosa accadrà al programma di sabato, che prevede le qualifiche alle ...

