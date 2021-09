Parma | un calciatore positivo al Covid-19 | il comunicato

(Di sabato 25 settembre 2021) Ilhadi aver riscontrato una positività al-19 nel gruppo squadra Il, attraverso una nota ufficiale, hadi aver riscontrato una positività al-19 di unnel gruppo squadra. «IlCalcio 1913 comunica che il ciclo di tamponi effettuato in vista della gara contro il Pisa ha dato esitoper un componente del gruppo squadra: si tratta di un, asintomatico. I test a cui sono stati sottoposti i restanti membri del gruppo squadra hanno dato tutti esito negativo. Il gruppo squadra sta seguendo come da protocollo tutte le normative previste dalle autorità sanitarie e federali». L'articolo proviene da Calcio News 24.

