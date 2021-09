Niente Green Pass per entrare in chiesa ed assistere alla messa (Di sabato 25 settembre 2021) Il Green Pass non è necessario per assistere alla messa in chiesa, come confermato dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana (Cei). Vi sarà l’obbligo di indossare le mascherine, di mantenere il distanziamento tra i banchi, di ricevere la comunione solo nella mano. E’ abolito lo scambio della pace con la stretta di mano. Infine, le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 25 settembre 2021) Ilnon è necessario perin, come confermato dal presidente della Conferenza Episcopale Italiana (Cei). Vi sarà l’obbligo di indossare le mascherine, di mantenere il distanziamento tra i banchi, di ricevere la comunione solo nella mano. E’ abolito lo scambio della pace con la stretta di mano. Infine, le L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

