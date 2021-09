Napoli | validato il Gratta e Vinci | ecco quando verrà pagata la vincitrice

(Di sabato 25 settembre 2021) Il premio da 500mila euro varrà finalmente pagato alla 69enne di. Lotterie Nazionali ha dato l’ok all'avvio delle procedure per il pagamento

Ora potrà avvenire il pagamento all'anziana signora di Napoli che presto potrebbe avere i soldi sul conto, forse già martedì. ( ANSA ). IL CASO: Gratta e Vinci rubato, l'Agenzia delle Dogane recupera il... IL CASO MATERDEI, ruba Gratta e Vinci: il tabaccaio resta in carcere; Gip...Validato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) il Gratta e Vinci da 500mila euro rubato a Napoli. Ora la signora di 69 anni del quartiere Materdei vincitrice potrà ricevere i soldi, che arriv ...Il premio da 500mila euro varrà finalmente pagato alla 69enne di Napoli. Lotterie Nazionali ha dato l'ok all'avvio delle procedure per il pagamento ...