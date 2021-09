Milan, Maldini fa la storia: in gol 60 anni dopo nonno Cesare (Di sabato 25 settembre 2021) Daniel Maldini ha segnato in Spezia-Milan proseguendo la dinastia di famiglia in rossonero Daniel Maldini fa la storia a La Spezia. Il gol contro i liguri continua la dinastia di un cognome storico per la maglia rossonera, che continua a vivere anche nel cartellino dei marcatori. Come riportato da Opta, la rete del classe ’99 è arrivata 13 anni e 179 giorni dall’ultimo del papà Paolo e a 60 anni e 22 giorni dall’ultimo del nonno Cesare. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021) Danielha segnato in Spezia-proseguendo la dinastia di famiglia in rossonero Danielfa laa La Spezia. Il gol contro i liguri continua la dinastia di un cognome storico per la maglia rossonera, che continua a vivere anche nel cartellino dei marcatori. Come riportato da Opta, la rete del classe ’99 è arrivata 13e 179 giorni dall’ultimo del papà Paolo e a 60e 22 giorni dall’ultimo del. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

