Manila Nazzaro si espone su Soleil Sorge e svela | “Ecco cosa mi hanno detto in confessionale” FOTO

(Di sabato 25 settembre 2021) Soleial centro dell’attenzione In questi primi giorni di programmazione del Grande Fratello Vip 6 il pubblico non ha visto tante dinamiche all’interno della casa di Cinecittà. Tuttavia, lacerta è che nel bene e nel male si parla spesso di. Mentre Jessica Sellasié e Miriana Trevisan stanno preparando uno scontro L'articolo proviene da KontroKultura.

Alex ha stretto però un bel rapporto anche con, alla quale ha confessato la sua particolare situazione; ha il forte desiderio di costruire una famiglia insieme a sua moglie Delia ...La lite nasce da una settimana piuttosto turbolenta passata da Gianmaria, ove durante una chiacchierata con Sophie Codegoni rivela di essersi 'sco**to' più volte Soleil, mentre a...Una nuova puntata scoppiettante al Grande Fratello Vip 6. Le prime antipatie, i primi amori, ma non solo. L'eliminato? Non l'ha presa benissimo e si è sfogato. Ecco chi è finito in nomination Sono sta ...Gossip TV. Manila Nazzaro rivela cosa pensa di Soleil Sorge dopo la prima settimana di convivenza al Grande Fratello Vip. Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip Grande Fratello Vip Manila Nazza ...