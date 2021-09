Le prime pagine di As e Marca dedicate al Real Madrid | “Asensio si reinventa”

(Di sabato 25 settembre 2021) Aperture odierne di As ealche stasera, alle ore 21, affronterà il Villar.“si rinventa”, il titolo di As che si sofferma sul jolly offensivo a disposizione di Carlo Ancelotti. Lo spagnolo, come sottolineato dal quotidiano, ha cambiato mentalità e stile di vita con uana dieta specifica e tanta palestra., invece, su Benzema: “200 gol dopo…”. Poi sulla gara di stasera contro il Villar: “Ancelotti recupera Casemiro, Modric e Hazard“. Foto: Prima pagina As L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

GianlucaVasto : La Donato lascia la Lega: ormai comanda Giorgetti! 'a Donà senza 'ormai', ha sempre comandato. Al bugiardo Matteo h… - calciotoday_it : Le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi di oggi #25settembre #SerieA - Bobe_bot : Le prime pagine di oggi ( - NotiziarioC : Buongiorno NotiziarioCalcio - Ecco le prime pagine dei quotidiani di oggi - TonyCittadinoTV : RT @GoalItalia: Buongiorno, le prime pagine di oggi #25settembre: 'Un Sacchi bello!', 'Inter, Gasp test', 'Juve punta sul 10' ??? https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : prime pagine

Il Post

... nell'azienda Terra Surti di Elio Menta a Sortino (Siracusa) contrada Albinelli, con la trasformazione delleolive in extravergine, prodotto simbolo della dieta mediterranea in tutto il mondo. ...... passando per Napoli e Roma, ma ho come l'impressione che siano soltanto letappe di un tour ...e le tappe dello spettacolo attraverso un diario che sarà pubblicato quotidianamente sulledi ...Sulle prime pagine portoghesi di oggi, sabato 25 settembre 2021, c'è spazio per le vittorie di Porto e Sporting. La squadra di Conceiçao.In edicola con la tribuna di Treviso il libro che presenta 52 itinerari da fare sulle due ruote, nella nostra provincia e non solo ...