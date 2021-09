Juventus, Allegri: «Rabiot non convocato, Chiellini sta bene. Perin gioca» (Di sabato 25 settembre 2021) Juventus in cerca di risposte. “Dybala a riposo? Non so, di sicuro non c’è Rabiot che non è neanche convocato. Ha preso un colpo alla caviglia e ha fastidio. Non si è allenato e non ci sarà”. Lo ha detto il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con la Sampdoria. “Chiellini sta bene – ha poi aggiunto – Perin? E’ pronto per giocare, su questo aspetto sono sereno. gioca lui in porta”. Ha recuperato anche Chiesa. “Può giocare a destra e a sinistra, vedremo dove metterlo, poi a partita in corsa potremo cambiare”, ha concluso. Leggi su footdata (Di sabato 25 settembre 2021)in cerca di risposte. “Dybala a riposo? Non so, di sicuro non c’èche non è neanche. Ha preso un colpo alla caviglia e ha fastidio. Non si è allenato e non ci sarà”. Lo ha detto il tecnico dellaMassimilianoin conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con la Sampdoria. “sta– ha poi aggiunto –? E’ pronto perre, su questo aspetto sono sereno.lui in porta”. Ha recuperato anche Chiesa. “Puòre a destra e a sinistra, vedremo dove metterlo, poi a partita in corsa potremo cambiare”, ha concluso.

