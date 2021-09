Inter-Atalanta, programma e telecronisti Dazn Serie A 2021/2022 (Di sabato 25 settembre 2021) Il programma e i telecronisti su Dazn di Inter-Atalanta, match valido per la sesta giornata di Serie A 2021/2022. I nerazzurri, imbattuti a fronte di quattro vittorie e un pareggio, vanno a caccia dei tre punti in casa contro gli orobici che stanno provando a rialzare la testa dopo un piccolo momento di blackout. Ci si aspettano gol ed emozioni, fischio d’inizio alle ore 18 di sabato 25 settembre. Inter-Atalanta sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Dario Marcolin. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 25 settembre 2021) Ile isudi, match valido per la sesta giornata di. I nerazzurri, imbattuti a fronte di quattro vittorie e un pareggio, vanno a caccia dei tre punti in casa contro gli orobici che stanno provando a rialzare la testa dopo un piccolo momento di blackout. Ci si aspettano gol ed emozioni, fischio d’inizio alle ore 18 di sabato 25 settembre.sarà visibile sucon la telecronaca di Stefano Borghi e Dario Marcolin. SportFace.

Advertising

Inter : ?? | GUESS WHO ??? 'Questi colori per me rappresentano tantissimo, sono quelli con cui sono cresciuto' ??? Una vita… - Inter : ?? | MAGLIA La più preziosa l'ho scambiata a maggio 1998, Bari-Inter 2-1... ?? Qui tutta l'intervista ??… - Inter : ??? | BIGLIETTI I biglietti per Inter-Atalanta sono ancora disponibili a partire da 19€! ??? ??… - FcInterNewsit : ??Le probabili scelte di #Inzaghi e #Gasperini per #InterAtalanta ?????????? - news24_inter : Coppia d'attacco alla ricerca dell'intesa ?? -