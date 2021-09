Advertising

MeridioNews : Studente porta con sé un coltello con tirapugni Si è giustificato dicendo che serviva per pescare - CataniaToday : “Il tirapugni mi serve per pescare”: denunciato studente universitario - Lasiciliaweb : 'Il coltello-tirapugni serve per pescare' Armi nell'auto di uno studente universitario fermato a San Gregorio… -

Ultime Notizie dalla rete : tirapugni serve

lasiciliaweb | Notizie di Sicilia

Purtroppo per lui i militari, che non sono riusciti ad immaginare l'utilizzo di uncontro un pesce, non sono stati del suo stesso avviso e lo hanno così deferito alla locale Procura della ......case di alcuni di loro sono oltretutto stati trovati oggetti atti a offendere tra cui, ... È vero che ci sono alcuni No Vax anche facinorosi, e quando si arriva alla violenza per meil ...Purtroppo per lui i militari, che non sono riusciti ad immaginare l’utilizzo di un tirapugni contro un pesce, non sono stati del suo stesso avviso e lo hanno così deferito alla locale Procura della ...Un 25enne è stato denunciato dopo un servizio di controllo in viale Europa da parte dei carabinieri per non aver rispettato il codice della strada. Sin da subito aveva mostrato un atteggiamento poco c ...