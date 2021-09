Genoa, Destro: «Pensavamo di vincere. Il gol con la bottiglietta…» (Di sabato 25 settembre 2021) Mattia Destro, attaccante del Genoa, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Verona: le sue dichiarazioni Mattia Destro, attaccante del Genoa, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Verona. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. PARTITA – «Non abbiamo fatto un grandissimo primo tempo ma il secondo penso sia stato uno dei migliori da inizio stagione stagione. Il gol con la bottiglietta in mano? Avevo i crampi ed ero abbastanza stanco, alla fine non sapevo dove buttarla e l’ho tenuta. Dopo una rimonta del genere pensi di averla portata a casa ma sono stati bravi loro». BALLARDINI – «Sono contento, da quando è arrivato il mister l’anno scorso sto giocando bene e non devo fermarmi. Ci impegniamo domenica dopo domenica, sarà una battaglia, il campionato è molto duro ma ce la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 25 settembre 2021) Mattia, attaccante del, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Verona: le sue dichiarazioni Mattia, attaccante del, ha parlato al termine del match pareggiato contro il Verona. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport. PARTITA – «Non abbiamo fatto un grandissimo primo tempo ma il secondo penso sia stato uno dei migliori da inizio stagione stagione. Il gol con la bottiglietta in mano? Avevo i crampi ed ero abbastanza stanco, alla fine non sapevo dove buttarla e l’ho tenuta. Dopo una rimonta del genere pensi di averla portata a casa ma sono stati bravi loro». BALLARDINI – «Sono contento, da quando è arrivato il mister l’anno scorso sto giocando bene e non devo fermarmi. Ci impegniamo domenica dopo domenica, sarà una battaglia, il campionato è molto duro ma ce la ...

Advertising

CB_Ignoranza : 'Genoa - Hellas Verona di sabato sera, ma che palle.' E poi: - Gol dell'ex Simeone; - Criscito che segna per la te… - SkySport : GENOA-VERONA 3-3 Risultato finale ? ? #Simeone (8') ? rig. #Barak (49') ? rig. #Criscito (76') ? #Destro (80') ?… - tuttosport : Incredibile #Destro: segna con una bottiglietta d'acqua in mano! ?? - sportli26181512 : Super Destro segna anche con una bottiglietta in mano: 'Non sapevo dove buttarla!': Super Destro segna anche con un… - serieAnews_com : ?? #Destro e il gol con la bottiglietta: l'ex arbitro #Marelli prova a fare chiarezza su #Twitter -