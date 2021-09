Fall Guys da Guinness World Record: è il gioco PlayStation Plus più scaricato di sempre (Di sabato 25 settembre 2021) L'arrivo di Fall Guys: Ultimate Knockout su PlayStation lo scorso anno, incluso nei giochi PlayStation Plus di agosto, è stato un grandissimo successo, facendo registrare numeri sorprendenti di giocatori e spettatori su Twitch. Il gioco, per quanto non dirompente come all'inizio, sta ottenendo ancora ottimi numeri, dopo la pubblicazione su Swtich e l'arrivo annunciato su Xbox. Ma non finisce qui, poiché alcune ore fa il gioco ha ricevuto un riconoscimento direttamente dal Guinness World Record, in cui è stato inserito come gioco PlayStation Plus più scaricato di sempre. Il successo di Fall Guys dipende ... Leggi su eurogamer (Di sabato 25 settembre 2021) L'arrivo di: Ultimate Knockout sulo scorso anno, incluso nei giochidi agosto, è stato un grandissimo successo, facendo registrare numeri sorprendenti di giocatori e spettatori su Twitch. Il, per quanto non dirompente come all'inizio, sta ottenendo ancora ottimi numeri, dopo la pubblicazione su Swtich e l'arrivo annunciato su Xbox. Ma non finisce qui, poiché alcune ore fa ilha ricevuto un riconoscimento direttamente dal, in cui è stato inserito comepiùdi. Il successo didipende ...

Advertising

EreinaBad : Fall Guys por 10€... no sé si comprarlo?? - infoitscienza : Fall Guys entra nel Guinness dei Primati: è il gioco PlayStation Plus più scaricato di sempre - infoitscienza : Fall Guys è da record. Il gioco entra nel Guinness dei Primati - viudxnegra : y estos jugando al fall guys jsjsjjs - GameXperienceIT : Fall Guys è il gioco più scaricato di sempre su PlayStation Plus -