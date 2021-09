“Devi abbandonare la casa”. GF Vip 6 finito per il vippone: la notizia in diretta (Di sabato 25 settembre 2021) Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, dove negli ultimi giorni ne sono successe delle belle tra liti (Gianmaria e Soleil) e la passione scoppiata tra la principessa Lulù e Manuel Bortuzzo. A rischio questa settimana Nicola, Andrea, Gianmaria e Miriana, e un primo inquilino ha dovuto abbandonare la casa. In diretta volano parole tra Miriana, Jessica e Soleil. L’ex corteggiatrice di UeD accusata di essere maleducata. “Jessica ha sempre da ridire su tutto, dopo un po’ non ne posso più”, si difende Soleil Sorge. “Miriana è tutta carina e poi dietro dice di tutto…”. Nella discussione interviene anche Manila, che conferma la maleducazione dell’influencer. GF Vip 6, chi è il primo eliminato In casa è arrivato il momento delle nomination. Alfonso, il conduttore del programma, richiede che vengano ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 settembre 2021) Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, dove negli ultimi giorni ne sono successe delle belle tra liti (Gianmaria e Soleil) e la passione scoppiata tra la principessa Lulù e Manuel Bortuzzo. A rischio questa settimana Nicola, Andrea, Gianmaria e Miriana, e un primo inquilino ha dovutola. Involano parole tra Miriana, Jessica e Soleil. L’ex corteggiatrice di UeD accusata di essere maleducata. “Jessica ha sempre da ridire su tutto, dopo un po’ non ne posso più”, si difende Soleil Sorge. “Miriana è tutta carina e poi dietro dice di tutto…”. Nella discussione interviene anche Manila, che conferma la maleducazione dell’influencer. GF Vip 6, chi è il primo eliminato Inè arrivato il momento delle nomination. Alfonso, il conduttore del programma, richiede che vengano ...

