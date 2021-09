Cosmi | “Spezia? Partita difficile | il Milan deve pensare poco all’Atletico”

(Di sabato 25 settembre 2021) Serse, ex allenatore del Crotone, ha parlato delimpegnato questo pomeriggio contro lo: ecco le sue parole

... nell'incontro casalingo vinto 4 - 1 contro lo. Dieci giorni dopo firma un'altra doppietta ... Serse, pure lui suo allenatore al Crotone: 'La sua vera forza? Quel mancino incredibile e la ...Nel campionato 2004 - 2005 il Genoa invece con Milito, Stellone e compagni conallenatore, ... L'anno dopo, comunque, i rossoblù tornarono in B classificandosi secondi alle spalle dellonel ...Le sue parole:. «Sarà difficile per il Milan perché lo Spezia è una squadra ostica da affrontare sul suo campo. Serse Cosmi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, ha… Leggi ...Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Serse Cosmi ha parlato del Milan. Queste le sue parole: 'Lo Spezia ha dimostrato di essere una squadra capace di mettere in difficoltà la Juventus. L'anno scorso ...