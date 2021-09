Contrada | sequestrate 7 piante di cannabis e relativi fertilizzanti

(Di sabato 25 settembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – I Carabinieri della Stazione Forestale di Forino, nel corso di un servizio finalizzato ad effettuare alcuni accertamenti tecnici su aree boscate percorse da incendi, hanno rinvenuto 7di “indica”, coltivate in località boschiva di. Unitamente alle(avente un’altezza di circa un metro e mezzo e recanti infiorescenze già idonee alla produzione di marijuana) i Carabinieri hanno sequestrato anche due bottiglioni in plastica da 5 litri, contenenti del liquido fertilizzante, occultati nei paraggi. Dell’attività svolta è stata data comunicazione alla Procura della Repubblica di Avellino. Sono in corso indagini volte all’individuazione dei responsabili dell’illecita coltivazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

