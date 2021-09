Città della Pieve, il ristoratore non ha posto e dice no a Draghi. «Qui da me tutti i clienti sono uguali» (Di sabato 25 settembre 2021) C’è un ristoratore che ha avuto il coraggio di dire no a Mario Draghi. Si chiama Orlando Ciello ed è un ristoratore di Città della Pieve, in Umbria. Ciello è titolare della Locanda della Picca, tra le più rinomate della zona. Struttura situata fuori dalle antiche mura di Città della Pieve, in posizione panoramica rispetto al Monte Cetona e alla Bassa Val di Chiana. «Mi spiace ma siamo al completo», ha detto quando il cognato del premier ha telefonato alle quattro di pomeriggio. A dare notizia del clamoroso “rimbalzo” è stato il Corriere dell’Umbria. «tutti i miei clienti pagano – ha detto il ristoratore – per cui ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 settembre 2021) C’è unche ha avuto il coraggio di dire no a Mario. Si chiama Orlando Ciello ed è undi, in Umbria. Ciello è titolareLocandaPicca, tra le più rinomatezona. Struttura situata fuori dalle antiche mura di, in posizione panoramica rispetto al Monte Cetona e alla Bassa Val di Chiana. «Mi spiace ma siamo al completo», ha detto quando il cognato del premier ha telefonato alle quattro di pomeriggio. A dare notizia del clamoroso “rimbalzo” è stato il Corriere dell’Umbria. «i mieipagano – ha detto il– per cui ...

