Avvocato Angelo Calculli ed Achille Lauro sulla strada del grande maestro David Dowie (Di sabato 25 settembre 2021) MILANO, 22 SET – ‘Achille Lauro (Ed. 24ore Cultura, 280 pagine, 79 euro in libreria, 250 euro edizione speciale limitata e firmata). Nato come trapper di periferia, Achille Lauro, pseudonimo di Lauro De Marinis, è passato al mondo della musica urban per poi approdare a Sanremo come un’icona rockstar e glam, indossando i panni, tra gli altri, di David Bowie, San Francesco d’Assisi, Mina, fino ad arrivare alla regina Elisabetta I e alla personificazione di una nuova Libertà che guida il popolo. Non solo cantautore, rap, punk, rock e hip hop, e produttore , ma soprattutto performer. A 31 anni è già ritenuto icona di stile, tanto da diventare il protagonista di un’antologia su di lui, tra musica, arte, moda, teatro. Il volume ‘Achille Lauro’, edito da 24 ... Leggi su cityroma (Di sabato 25 settembre 2021) MILANO, 22 SET – ‘(Ed. 24ore Cultura, 280 pagine, 79 euro in libreria, 250 euro edizione speciale limitata e firmata). Nato come trapper di periferia,, pseudonimo diDe Marinis, è passato al mondo della musica urban per poi approdare a Sanremo come un’icona rockstar e glam, indossando i panni, tra gli altri, diBowie, San Francesco d’Assisi, Mina, fino ad arrivare alla regina Elisabetta I e alla personificazione di una nuova Libertà che guida il popolo. Non solo cantautore, rap, punk, rock e hip hop, e produttore , ma soprattutto performer. A 31 anni è già ritenuto icona di stile, tanto da diventare il protagonista di un’antologia su di lui, tra musica, arte, moda, teatro. Il volume ‘’, edito da 24 ...

Advertising

AlteaFerrari : RT @LeonhardHahn: Il mio cliente: «Avvocato, quando mi hanno telefonato io ho detto alla signorina che secondo me la finanziaria ha preso u… - teddybeatlesday : ?? THE WOMAN IN BLACK: un giovane avvocato va in un villaggio circondato da paludi per il funerale di un'anziana cl… - Giovann36202660 : RT @LeonhardHahn: Il mio cliente: «Avvocato, quando mi hanno telefonato io ho detto alla signorina che secondo me la finanziaria ha preso u… - leone52641 : RT @LeonhardHahn: Il mio cliente: «Avvocato, quando mi hanno telefonato io ho detto alla signorina che secondo me la finanziaria ha preso u… - LeonhardHahn : Il mio cliente: «Avvocato, quando mi hanno telefonato io ho detto alla signorina che secondo me la finanziaria ha p… -