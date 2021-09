“Avete visto cosa fa?”. GF Vip, Sonia Bruganelli colta sul fatto e al pubblico non è sfuggito (Di sabato 25 settembre 2021) Una delle grandi protagoniste del ‘GF Vip 6’ è senza ombra di dubbio l’opinionista Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis. Alfonso Signorini l’ha fortemente voluta al suo fianco, insieme ad Adriana Volpe, e finora comunque si è comportata bene nel suo nuovo ruolo. Anche se il pubblico ha notato un comportamento particolare, che le ha provocato qualche critica di troppo. La voce è arrivata alle sue orecchie e a difenderla è intervenuta anche una nota conduttrice televisiva, che le ha fatto i complimenti. Intanto, nell’intervista che andrà in onda a ‘Verissimo’ domenica 26 settembre, la donna ha voluto parlare della figlia Silvia: “Quel giorno è cambiata completamente la mia vita. L’ultimo mese di gravidanza è stato allucinante e non ho foto di Silvia appena nata perché avevo paura in qualche modo di affezionarmi. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 25 settembre 2021) Una delle grandi protagoniste del ‘GF Vip 6’ è senza ombra di dubbio l’opinionista, moglie di Paolo Bonolis. Alfonso Signorini l’ha fortemente voluta al suo fianco, insieme ad Adriana Volpe, e finora comunque si è comportata bene nel suo nuovo ruolo. Anche se ilha notato un comportamento particolare, che le ha provocato qualche critica di troppo. La voce è arrivata alle sue orecchie e a difenderla è intervenuta anche una nota conduttrice televisiva, che le hai complimenti. Intanto, nell’intervista che andrà in onda a ‘Verissimo’ domenica 26 settembre, la donna ha voluto parlare della figlia Silvia: “Quel giorno è cambiata completamente la mia vita. L’ultimo mese di gravidanza è stato allucinante e non ho foto di Silvia appena nata perché avevo paura in qualche modo di affezionarmi. ...

