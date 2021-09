Addio allo smart working, dal 15 ottobre tutti gli statali in ufficio. Green Pass a seguito (Di sabato 25 settembre 2021) Dal 15 ottobre tutti i dipendenti pubblici dovranno tornare a lavorare in presenza. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il Dpcm che mette fine allo smartworking. Un provvedimento che riguarda 3 milioni e 200mila persone. "Dal 15 ottobre ci sarà il ritorno in presenza di tutta la pubblica amministrazione - ha detto il ministro della Pa, Renato Brunetta -. Questo per accompagnare la crescita e la vita dei cittadini che hanno diritto, dopo 18 mesi difficilissimi, incerti e tragici, di ricominciare a vivere".Il contratto che disciplinerà lo smart working per i dipendenti pubblici "penso che possa essere maturo nell'arco di un mese" ha aggiunto il ministro, secondo cui, "il nuovo smart working avrà ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 25 settembre 2021) Dal 15i dipendenti pubblici dovranno tornare a lavorare in presenza. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha firmato il Dpcm che mette fine. Un provvedimento che riguarda 3 milioni e 200mila persone. "Dal 15ci sarà il ritorno in presenza di tutta la pubblica amministrazione - ha detto il ministro della Pa, Renato Brunetta -. Questo per accompagnare la crescita e la vita dei cittadini che hanno diritto, dopo 18 mesi difficilissimi, incerti e tragici, di ricominciare a vivere".Il contratto che disciplinerà loper i dipendenti pubblici "penso che possa essere maturo nell'arco di un mese" ha aggiunto il ministro, secondo cui, "il nuovoavrà ...

