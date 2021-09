Test salivari non validi per il Green pass ma ok nelle scuole: 'Campioni raccolti dai genitori'. La circolare del Ministero (Di venerdì 24 settembre 2021) Niente con i Test antigenici rapidi : troppo bassi i livelli minimi accettabili di sensibilità e specificità. Al momento non sono raccomandati come alternativa ai tamponi oro/nasofaringei e quindi non ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 settembre 2021) Niente con iantigenici rapidi : troppo bassi i livelli minimi accettabili di sensibilità e specificità. Al momento non sono raccomandati come alternativa ai tamponi oro/nasofaringei e quindi non ...

