Test salivari molecolari validi per lo screening nelle scuole. Lo dice il Ministero della Salute CIRCOLARE (Di venerdì 24 settembre 2021) I Test molecolari su campione salivare, almeno in una prima fase di avviamento, potranno essere considerati un'opzione alternativa ai tamponi oro/nasofaringei esclusivamente in alcuni conTesti, come nell'ambito di attività di screening in bambini coinvolti nel Piano di Monitoraggio della circolazione del virus SasrCoV2 in ambito scolastico o per anziani nelle Rsa, disabili e sanitari. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 24 settembre 2021) Isu campione salivare, almeno in una prima fase di avviamento, potranno essere considerati un'opzione alternativa ai tamponi oro/nasofaringei esclusivamente in alcuni coni, come nell'ambito di attività diin bambini coinvolti nel Piano di Monitoraggiocircolazione del virus SasrCoV2 in ambito scolastico o per anzianiRsa, disabili e sanitari. L'articolo .

Advertising

DrugoSniper85 : RT @GiovaQuez: Nuova circolare Ministero Salute. I test antigenici rapidi salivari non sono al momento raccomandati come alternativa ai tam… - erreelleci : RT @GiovaQuez: La battaglia parlamentare sui test salivari è insostenibile per carico di lavoro sui laboratori regionali (e costi) se parli… - FNOMCeO : Circolare @MinisteroSalute: Aggiornamento delle indicazioni sull’impiego dei test salivari per il rilevamento dell’… - Radio1Rai : ??#GreenPass I test salivari rapidi per il Covid sono al momento esclusi dall'elenco comune europeo per ottenere la… - conta2412 : RT @papageno_1794: La prof. con cui collaboro all’università mi chiama per chiedermi la disponibilità per gli esami. Le dico che sto avendo… -