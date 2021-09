Starace (Enel): stop a compromessi tra valore per l’impresa e beneficio per il clima (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – “Non esistono più compromessi tra ciò che genera valore per l’impresa e ciò che beneficia il clima, pertanto questi due obiettivi oggi sono pienamente allineati grazie allo sviluppo tecnologico”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, intervenendo all’UN High-level Dialogue on Energy convocato dal Segretario Generale dell’ONU António Guterres, il primo incontro ONU a livello di vertice in oltre 40 anni esclusivamente dedicato al tema energetico. “Gli impegni finanziari devono avere come obiettivo il raggiungimento degli SDG delle Nazioni Unite ed una economia a zero emissioni nette – ha aggiunto Starace – Ciò richiede dedizione e strategie ambiziose, così come strumenti volti a promuovere la loro effettiva realizzazione. La ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 24 settembre 2021) (Teleborsa) – “Non esistono piùtra ciò che generapere ciò che beneficia il, pertanto questi due obiettivi oggi sono pienamente allineati grazie allo sviluppo tecnologico”. Lo ha detto l’amministratore delegato di, Francesco, intervenendo all’UN High-level Dialogue on Energy convocato dal Segretario Generale dell’ONU António Guterres, il primo incontro ONU a livello di vertice in oltre 40 anni esclusivamente dedicato al tema energetico. “Gli impegni finanziari devono avere come obiettivo il raggiungimento degli SDG delle Nazioni Unite ed una economia a zero emissioni nette – ha aggiunto– Ciò richiede dedizione e strategie ambiziose, così come strumenti volti a promuovere la loro effettiva realizzazione. La ...

Advertising

GioMatLTER : RT @ReteClima: ?? Non può esserci transizione ecologica senza quella energetica. Su questi temi molto importanti sono le parole dell’ad di E… - ReteClima : ?? Non può esserci transizione ecologica senza quella energetica. Su questi temi molto importanti sono le parole del… - ProtestMusica : RT @XrItaly: Prendere atto della realtà e AGIRE. Gli appelli si sprecano ma chi di dovere fa orecchie da mercante. Ci vediamo a Milano per… - SignorAldo : RT @milafiordalisi: #Enel battezza #Gridspertise, #newco per la #digitaltransformation delle #reti elettriche. Alla guida @RobertDenda. 1,5… - viciocort : RT @milafiordalisi: #Enel battezza #Gridspertise, #newco per la #digitaltransformation delle #reti elettriche. Alla guida @RobertDenda. 1,5… -