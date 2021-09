SPRINGSTEEN: dal 16/11 “THE LEGENDARY 1979 NO NUKES CONCERTS” (Di venerdì 24 settembre 2021) “The LEGENDARY 1979 No NUKES CONCERTS” rappresenta una delle migliori performance di Bruce SPRINGSTEEN pubblicata in alta qualità e che mantiene intatta la carica e l’esplosività dei pochi filmati esistenti dell’epoca delle esibizioni con la E Street Band. La Premium Content Division di Sony Music Entertainment, in partnership con Sony Pictures Home Entertainment, annuncia l’uscita del lungometraggio “The LEGENDARY 1979 No NUKES CONCERTS” di Bruce SPRINGSTEEN & The E Street Band con ben 10 performance inedite risalenti all’evento per beneficenza MUSE tenutosi al Madison Square Garden, e la registrazione completa della setlist della serata. Realizzato dal collaboratore di lunga data di ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 settembre 2021) “TheNo” rappresenta una delle migliori performance di Brucepubblicata in alta qualità e che mantiene intatta la carica e l’esplosività dei pochi filmati esistenti dell’epoca delle esibizioni con la E Street Band. La Premium Content Division di Sony Music Entertainment, in partnership con Sony Pictures Home Entertainment, annuncia l’uscita del lungometraggio “TheNo” di Bruce& The E Street Band con ben 10 performance inedite risalenti all’evento per beneficenza MUSE tenutosi al Madison Square Garden, e la registrazione completa della setlist della serata. Realizzato dal collaboratore di lunga data di ...

