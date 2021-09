Spezia-Milan, Pioli: “Maignan mi piace molto. Parla e guida il reparto” (Di venerdì 24 settembre 2021) Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha Parlato di Mike Maignan alla vigilia di Spezia-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2021-2022 Leggi su pianetamilan (Di venerdì 24 settembre 2021) Stefano, tecnico rossonero, hato di Mikealla vigilia di, partita della 6^ giornata della Serie A 2021-2022

Advertising

AntoVitiello : #Milan, allenamento con la squadra per #Giroud che prova a recuperare per la Spezia - SkySport : ULTIM’ORA MILAN Florenzi non sarà convocato per lo Spezia La decisione per un problema fisico #SkySport #Milan #Florenzi - PietroMazzara : Giroud sarà convocato per Spezia-Milan - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Milan, Pioli: 'Lo Spezia contro la Juventus poteva andare avanti 3-1' - Milannews24_com : I convocati di #SpeziaMilan ?? -