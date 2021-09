Spara e uccide 2 gatti che passeggiavano davanti il suo cortile: denunciato 40enne (Di venerdì 24 settembre 2021) Proseguono con incisività i servizi posti in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Latina finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo ai delitti contro il patrimonio ed al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nonché al controllo del rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento della pandemia da Coronavirus. Spara e uccide 2 gatti: denunciato 40enne In particolare nella giornata di ieri i militari della Stazione Carabinieri di Sezze Romano hanno deferito in stato di libertà N.F. Il 40enne lo scorso 5 agosto, secondo la ricostruzione dei Carabinieri, avrebbe esploso diversi colpi da una carabina ad aria compressa nei confronti di alcuni gatti, soliti fermarsi nel giardino antistante la sua ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 settembre 2021) Proseguono con incisività i servizi posti in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Latina finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo ai delitti contro il patrimonio ed al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nonché al controllo del rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento della pandemia da Coronavirus.In particolare nella giornata di ieri i militari della Stazione Carabinieri di Sezze Romano hanno deferito in stato di libertà N.F. Illo scorso 5 agosto, secondo la ricostruzione dei Carabinieri, avrebbe esploso diversi colpi da una carabina ad aria compressa nei confronti di alcuni, soliti fermarsi nel giardino antistante la sua ...

