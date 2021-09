Smart working, dal 15 ottobre i dipendenti pubblici tornano in ufficio. Sportelli riaperti (Di venerdì 24 settembre 2021) Smart working e Pubblica amministrazione, Draghi ha firmato il decreto: statali e dipendenti pubblici al lavoro in presenza, lo Smart working dovrà essere contrattato individualmente Leggi su corriere (Di venerdì 24 settembre 2021)e Pubblica amministrazione, Draghi ha firmato il decreto: statali eal lavoro in presenza, lodovrà essere contrattato individualmente

Advertising

LaStampa : Maximo Ibarra: 'Anche prima della pandemia in Engineering praticavamo lo smart working. Adesso c'è la sensazione ch… - Radio1Rai : “Lo #SmartWorking ha funzionato. Le imprese che ne hanno fatto più ricorso sono fra quelle che hanno visto incremen… - 1tal1al1b3ra : RT @matteo_1093: @valy_s Lo smart working era meraviglioso, era il futuro e ora bisogna tornare tutti in presenza a qualsiasi costo. Visto… - ivic49824555 : RT @lucabattanta: Brunetta e Draghi vogliono in presenza tutti i lavoratori del pubblico dal giorno 15 ottobre: si sono rimangiati quello c… - Godsent072011 : RT @1WinstonSmith1: @valy_s Il presupposto per lo smart working era lo stato di emergenza. Ma se il GP, che ormai serve per tutto, è suffic… -