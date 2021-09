Sarri | sigarette e appunti | sogna la sua Lazio per il derby

(Di venerdì 24 settembre 2021) ROMA - Finalmente potrà tornare a dirigere la sua, Maurizio. Scontati i due turni di squalifica dopo i fatti di San Siro. In tribuna per le partite contro Cagliari e Torino, rientra giusto ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sarri sigarette

Corriere dello Sport

e le sfide alla Roma: i precedenti "Aprite le porte alla bellezza" , è lo slogan con cui la Lazio, ad inizio estate, presenta Maurizio. Ma di bello ancora c'è poco. Tutto normale, serve ...Commenta per primo Da Don Savastano alledi: povero Strakosha ...inalmente potrà tornare a dirigere la sua Lazio, Maurizio Sarri. La stracittadina sembra l’occasione giusta per dire, una prima volta in assoluto: sì, è la Lazio di Maurizio Sarri Sarri e le sfide all ...Non sarà stata la vittoria scaccia pensieri, ma almeno c’è stata una reazione. La Lazio, all’Olimpico, non riesce a mettersi del tutto alle spalle la doppia sconfitta con Milan e Galatasaray, e col nu ...