Riforme nell’annus horribilis delle toghe | Cartabia ai penalisti | ora attuiamole

(Di venerdì 24 settembre 2021) "E' bello oggi stare qui con voi nella giornata in cui è stata posta la firma con il disegno di legge delega in materia penale che è un traguardo tanto indispensabile quanto arduo da conseguire". La ministra della Giustizia, Marta, è andata in presenza al congresso dell'UnioneCamere penali. "Percepisco il fermento che c'è nel mondo della giustizia italiana" e "un desiderio operosissimo di fare", ha commentato. Ihanno contraccambiato con una calorosa accoglienza l'arrivo e il discorso della ministra interrompendola un paio di volte con gli applausi. La politica è fatta anche di gesti e di segnali e quello che è avvenuto oggi non è una eccezione.Poco prima, intervenendo da remoto al congresso dei magistrati di Area, la titolare del ministero aveva usato parole meno accorate quando a proposito ...