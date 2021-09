Paolo Nespoli | «Ho affrontato un tumore | adesso mi sento alla fine di un tunnel»

Leggi su corriere

(Di venerdì 24 settembre 2021) Il viaggio più duro dell’astronauta, per vincere il linfoma al cervello: «Ho cercato di vivere un giornovolta, come nello Spazio. Forse non tornerò mai come prima, ma ora voglio ricominciare a muovermi e a spronare i ragazzi a fare l’impossibile»