Ultime Notizie dalla rete : Nuovo furgone Nuovo furgone per il Soccorso alpino: servirà per gli interventi più complessi Il furgone donato al Soccorso alpino di Gemona. Ha avuto luogo a Gemona del Friuli presso la concessionaria di automobili Eurocar la consegna di un nuovo furgone attrezzato dotato di tutti i presidi tecnologici e funzionali necessari per la gestione degli interventi complessi di più giorni su tutto il territorio regionale e nazionale. Si tratta ...

Nuovo furgone attrezzato in dotazione al Soccorso Alpino e Speleologico Venerdì 25 settembre, con una raccolta cerimonia ufficiale, ha avuto luogo a Gemona del Friuli presso la concessionaria di automobili Eurocar la consegna di un nuovo furgone attrezzato dotato di tutti i presidi tecnologici e funzionali necessari per la gestione degli interventi complessi di più giorni su tutto il territorio regionale e nazionale. Si tratta ...

