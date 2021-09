Nei labirinti di Mundruczó, storie di vita e morte senza tempo (Di sabato 25 settembre 2021) labirinti di tempo. Vengono in mente i «sentieri che si biforcano» di cui parlava un folgorante racconto di Borges. Siamo invece al teatro Argentina dove RomaEuropa festival ha portato l’ultima creazione di Mundruczó Kornél, geniale regista ungherese capace di cambiare ogni volta lo stile della lotta, per dirla con il vecchio Brecht. C’era stata prima la trilogia allestita con la sua compagnia, iniziata con il disturbante Frankenstein-Project e conclusa dallo sconvolgente Disgrace che ribaltava il romanzo di J.M. Coetzee, e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 25 settembre 2021)di. Vengono in mente i «sentieri che si biforcano» di cui parlava un folgorante racconto di Borges. Siamo invece al teatro Argentina dove RomaEuropa festival ha portato l’ultima creazione diKornél, geniale regista ungherese capace di cambiare ogni volta lo stile della lotta, per dirla con il vecchio Brecht. C’era stata prima la trilogia allestita con la sua compagnia, iniziata con il disturbante Frankenstein-Project e conclusa dallo sconvolgente Disgrace che ribaltava il romanzo di J.M. Coetzee, e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Nei labirinti La stagione espositiva 2021/2022 del Mart di Rovereto Voli pindarici, peripezie narrative, labirinti gossipiani - un po' difficili da seguire ma divertenti se si conoscono gli antefatti - : ... IL PROGRAMMA DI MOSTRE DALLA A ALLA Z Nei prossimi mesi le ...

Al via oggi Plaisirs de Culture con oltre 100 iniziative in programma ... tra i labirinti sotterranei del Museo Archeologico Regionale, emblematicamente cercano la propria ...ogni stereotipata barriera o pregiudizio per favorire veri incontri e occasioni di scambio nei ...

Labirinti nel Labirinto della Masone Il giornale dell'Arte Presentato il programma espositivo del Mart di Rovereto per il 2021-2022 Ecco il programma della nuova stagione espositiva del Mart di Rovereto, presentato dal Presidente Vittorio Sgarbi: gli appuntamenti da Depero New Depero alla mostra del falsario Dossena, da Canova in ...

Vittorio Sgarbi ospite della Fondazione Crsm Il critico presenterà a San Miniato il suo libro A Palazzo Grifoni, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, arriva Vittorio Sgarbi, celebre critico d’arte, ma anche personaggio televisivo e opinionista. Sgarbi a San Miniato presente ...

