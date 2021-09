Meteo, anticiclone sorprende l’Italia: temperature in aumento sulla penisola (Di venerdì 24 settembre 2021) L’anticiclone torna a sorprendere il Meteo italiano. Il caldo si intensificherà nelle prossime ore, con le temperature che tornano ad aumentare. Il weekend sulla penisola italiana sarà a doppia faccia, con un sabato baciato dal sole e con temperature in aumento ed una domenica in cui torneranno le precipitazioni. Infatti durante l’ultimo giorno della settimana, L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) L’torna are ilitaliano. Il caldo si intensificherà nelle prossime ore, con leche tornano ad aumentare. Il weekenditaliana sarà a doppia faccia, con un sabato baciato dal sole e conined una domenica in cui torneranno le precipitazioni. Infatti durante l’ultimo giorno della settimana, L'articolo proviene da Inews.it.

