Medici di fiducia a scatola chiusa (Di venerdì 24 settembre 2021) – Che si chiamino Medici di base o di Medicina generale non ha alcuna importanza. Io preferisco chiamarli Medici di fiducia, anche se la fiducia è messa in dubbio dalla necessità di contentarsi del medico che ha lo studio vicino a casa. Se vivo a Roma o a Milano, posso scegliere tra diversi Medici di zona, se vivo in un paesino sperduto, per trovare un medico devo fare chilometri e chilometri per trovarne uno qualsiasi, figuriamoci se di fiducia. Temo che di fiducia possa essere, ormai, soltanto il medico privato che si paga in contanti. Sempre meno caro del medico del servizio sanitario nazionale che, attraverso le tasse, pago molto di più, me ne fidi oppure no.

Ultime Notizie dalla rete : Medici fiducia Affido anziano ... che si basa sul rispetto della persona affidata e sul rapporto di fiducia venutosi a creare tra ... diretti ad attuare gli interventi medici necessari; mantenere i rapporti con i familiari dell'anziano;...

Record in Campania, fiducia ai medici di famiglia: 450 mila dosi di vaccino iniettate Dati che ovviamente hanno un peso notevole quando si guarda alla città di Napoli , dove i medici di medicina generale hanno inoculato 62.500 dosi e realizzato 16.000 vaccinazioni domiciliari . ' ...

Indagine SWG: “Fiducia inalterata nei medicinali, ma troppe zone grigie sui generici” Quotidiano Sanità Ordine medici: "Morti quasi 370 colleghi per Covid, ora decessi azzerati dal vaccino" "Gli italiani continuano a fidarsi dei propri medici, così come cresce anche la fiducia nel Servizio sanitario nazionale. Sono cose parallele. Oggi in maniera inequivocabile stiamo affrontando degname ...

Paolo Nespoli: «Ho affrontato un tumore, adesso mi sento alla fine di un tunnel» Il viaggio più duro dell’astronauta, per vincere il linfoma al cervello: «Ho cercato di vivere un giorno alla volta, come nello Spazio. Forse non tornerò mai come prima, ma ora voglio ricominciare a m ...

