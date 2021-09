Ligue 1 | 11enne ferito durante Psg-Lione | “non vuole più tornare allo stadio”

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 24 settembre 2021) Si è verificato un brutto episodio in1, esattamente nel match tra Psg e. Per la cronaca il sfida si è conclusa sul risultato di 2-1 con un gol in pieno recupero siglato da Icardi.la partita di domenica, unè stato colpito da un oggetto mentre guardava la gara. La madre ha raccontato l’episodio a RMC Sport: “Ha visto le stelle, oggi prova rabbia e paura perché non capisce come possano succedere cose del genere. Ha un leggero trauma cranico ma per fortuna non ha avuto bisogno di punti di sutura, sta guarendo bene. Però non. Voglio spiegazioni, voglio sapere quali misure saranno prese nei confronti di questi individui. Era la sua prima partita al Parc des Princes, voleva vedere i suoi idoli e le sue ...