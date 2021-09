(Di venerdì 24 settembre 2021) Daa Abraham, da Dzeko a Kean e Morata, da Vlahovic a Lautaro Martinez.vistato da Livia Taglioli, li mette tutti in fila per Gazzetta.it. Ecco il giudizio del grande bomber azzurro, campione del Mondo nel 2006. Ascolta il podcast cliccando qui sopra. E segui la pagina di Gazzetta su Spotify! Guarda tutta la Serie A TIM su ...

Advertising

sportli26181512 : Le pagelle di Luca Toni: 'Osimhen esploderà, ma l'attacco migliore ce l'ha l'Inter': Le pagelle di Luca Toni: 'Osim… - StadioSport : Voti e Pagelle Udinese-Napoli 0-4: poker azzurro e primo posto in classifica: Voti e Pagelle Udinese-Napoli: termin… - Lo_DeGirolamo : ???? Il #Napoli cala il poker contro l’ #Udinese di Luca #Gotti. Prestazione superba di tutta la formazione azzurra o… -

Ultime Notizie dalla rete : pagelle Luca

La Gazzetta dello Sport

Da Osimhen a Abraham, da Dzeko a Kean e Morata, da Vlahovic a Lautaro Martinez.Toni, intervistato da Livia Taglioli, li mette tutti in fila per Gazzetta.it. Ecco il giudizio del grande bomber azzurro, campione del Mondo nel 2006. Ascolta il podcast cliccando qui sopra. E ...Parole e musica dell'ex campione del mondoToni, nonché prima Scarpa d'Oro italiana, pluri - ...e l'app senza pubblicità per una esperienza di navigazione ancora più veloce e immersiva le...Vince di misura, la Roma di Josè Mourinho che supera il difficile scoglio rappresentato dall'Udinese di Luca Gotti grazie al gol di Tammy Abraham che permette ...Roma-Udinese: Pagelle e Tabellino. I giallorossi resistono nonostante la stanchezza. Rosso a Lorenzo Pellegrini, salta il derby con la Lazio.