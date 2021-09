La storia di Carson, bimbo scomparso a 7 anni: le ricerche disperate e l’assurdo ritrovamento (Di venerdì 24 settembre 2021) Carson Shephard, 7 anni, è mancato dalla sua casa di New Cumnock, in Scozia, per 24 ore – gettando nello sconforto i suoi familiari. Ma dopo una notte di ricerca disperata da parte dell’intera comunità, il bimbo è stato ritrovato laddove nessuno si sarebbe mai aspettato: nell’intercapedine del muro del suo appartamento della nonna. Ma andiamo con ordine raccontandovi la vicenda. Una notte di paura Un bambino di sette anni che è scomparso e che ha scatenato una frenetica ricerca della polizia, è stato infine trovato nel loft della nonna, nascosto in uno spazio vuoto tra il muro. Adesso i genitori ridono, ma hanno passato una notte di puro terrore e cui si è unita tutta la comunità, che ha aiutato le autorità a cercare il bimbo. La gente del posto ha formato squadre di ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 24 settembre 2021)Shephard, 7, è mancato dalla sua casa di New Cumnock, in Scozia, per 24 ore – gettando nello sconforto i suoi familiari. Ma dopo una notte di ricerca disperata da parte dell’intera comunità, ilè stato ritrovato laddove nessuno si sarebbe mai aspettato: nell’intercapedine del muro del suo appartamento della nonna. Ma andiamo con ordine raccontandovi la vicenda. Una notte di paura Un bambino di setteche èe che ha scatenato una frenetica ricerca della polizia, è stato infine trovato nel loft della nonna, nascosto in uno spazio vuoto tra il muro. Adesso i genitori ridono, ma hanno passato una notte di puro terrore e cui si è unita tutta la comunità, che ha aiutato le autorità a cercare il. La gente del posto ha formato squadre di ...

