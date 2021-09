Gianmaria Antinolfi Furioso al GF Vip | ”Me ne vado e denuncio Soleil”

(Di venerdì 24 settembre 2021)ha ricevuto un assaggio della reazione del pubblico del Grande Fratello Vip, dopo gli scontri in casa conSorge. Abbattuto per le critiche che sta ricevendo dai telespettatori, che l’accusano di avere come unico argomento la sua liaison con la bionda influencer, il gieffino partenopeo confessa ad Amedeo Goria la sua intenzione di voler lasciare Cinecittà dopo la puntata di questa sera su Canale5. Gf Vip,deciso a lasciare la Casa Il percorso dinella casa del Grande Fratello Vip sta facendo discutere gli appassionati del reality show, condotto da Alfonso Signorini. Il partenopeo ha raccontato di aver vissuto una relazione intensa conSorge, non nascondendo di provare un ...

Advertising

BITCHYFit : Gianmaria Antinolfi svela quando abbandonerà il GF Vip: “Basta ho deciso” - Novella_2000 : Gianmaria Antinolfi abbandonerà la casa del #GFVip: ecco quando - Unf_Tweet : - fanpage : Gianmaria Antinolfi ha annunciato l'addio dalla casa del #GrandeFratelloVip - infoitcultura : GF Vip, Gianmaria Antinolfi elude i microfoni: ‘Speriamo non si sia sentita, è pesante’. Cosa potrebbe aver detto -

Ultime Notizie dalla rete : Gianmaria Antinolfi

Gossip Fanpage

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è partita. Al momento si è ancora in una fase di rodaggio, con poche liti e discussioni. Solo Soleil esono ai ferri corti. Diverso invece è il versante in love. Tra Manuel Bortuzzo e la principessa Lulù è scoppiata la passione e chissà che non possa capitare anche a un'altra coppia ...si è sfogato con Amedeo Goria e ha svelato di avere intenzione di abbandonare il programma sabato, dopo la puntata di venerdì. Argomenti trattati GF Vip,ha ...Gianmaria Antinolfi dice “addio” al GF Vip 6? Sembra proprio che l’imprenditore napoletano si sia stancato ben presto delle dinamiche ...Gianmaria Antinolfi non ce la fa più. L'imprenditore, ex di Belen Rodriguez e Dayane Mello, ha confidato ad Amedeo Goria l'intenzione di voler abbandonare la casa del Grande Fratello Vip. Da giorni ap ...