Covid, il ministero sui test salivari: "I rapidi non validi per il Green pass, i molecolari possono essere utilizzati per alcune categorie" (Di venerdì 24 settembre 2021) I test rapidi salivari "non sono al momento raccomandati" come alternativa ai tampone oro-nasofaringei perché "non raggiungono i livelli minimi accettabili di sensibilità e specificità". Insomma: niente possibilità di ottenere il Green pass con i tamponi antigenici su saliva, come era stato chiesto più volte a gran voce dalla Lega. La stroncatura arriva dal ministero della Salute, che con una circolare firmata dal direttore generale Prevenzione, Gianni Rezza, boccia questi test come strumento utile alla diagnosi di infezione da Sars-Cov-2. I test antigenici su matrice salivare, si legge nel documento, "sono al momento esclusi dall'elenco comune europeo dei test antigenici rapidi validi per ottenere la ...

