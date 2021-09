Comuni | consiglieri si dimettono a Capua | “E’ una scelta senza logica”

(Di venerdì 24 settembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – A due anni dall’insediamento, è “caduta” a(Caserta) l’amministrazione guidata da Luca Branco: novecomunali – quattro di maggioranza e cinque di opposizione – hanno infatti presentato le dimissioni firmate davanti ad un notaio, decretando la fine anticipata della consiliatura. Unache i novehanno adottato dopo che nei giorni scorsi una loro collega di minoranza era passata nella maggioranza guidata da Branco; un “movimento” suggellato da una conferenza stampa che doveva servire a rafforzare la coalizione del sindaco, da tempo alle prese con problemi interni alla sua stessa maggioranza, ma che probabilmente non è piaciuto, in modo trasversale, ai nove. “Sono dispiaciuto – commenta Branco – perché stavamo rimettendo ...

