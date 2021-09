Clima, torni il Ministero all’Ambiente (Di venerdì 24 settembre 2021) Oggi nelle piazze c’è un nuovo global strike per il Clima. Tornano i più giovani con un altro sciopero globale per provare ad accendere la luce sulla insostenibile condizione del mondo, intrappolato dagli interessi di chi deve continuare a fare profitto, scaricando sul pianeta i costi ambientali e sociali. E l’Italia non è fuori da questa condizione, anzi. Il nuovo governo si è presentato con annunci roboanti e con un Ministero nuovo di zecca, buono per la propaganda. Il Ministero della transizione ecologica che tutto fa fuor che occuparsi dell’emergenza Climatica e ambientale. Siamo abituati da tempo ormai allo svuotamento delle parole e dei significati da parte della politica. Soprattutto i cittadini hanno scoperto sulla propria pelle come spesso le parole abbiano divorziato dal loro significato più profondo.Ormai ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 24 settembre 2021) Oggi nelle piazze c’è un nuovo global strike per il. Tornano i più giovani con un altro sciopero globale per provare ad accendere la luce sulla insostenibile condizione del mondo, intrappolato dagli interessi di chi deve continuare a fare profitto, scaricando sul pianeta i costi ambientali e sociali. E l’Italia non è fuori da questa condizione, anzi. Il nuovo governo si è presentato con annunci roboanti e con unnuovo di zecca, buono per la propaganda. Ildella transizione ecologica che tutto fa fuor che occuparsi dell’emergenzatica e ambientale. Siamo abituati da tempo ormai allo svuotamento delle parole e dei significati da parte della politica. Soprattutto i cittadini hanno scoperto sulla propria pelle come spesso le parole abbiano divorziato dal loro significato più profondo.Ormai ...

Advertising

Giuseppe_iLDiMa : @SpudFNVPN Quello dicevo prima con gli amici... Vai in Inghilterra, fai la partita in clima ostile e la recuperi,… - Gio97380780 : @GuidoCrosetto Scusi. Se non ti sei fatta capire, torni indietro e chiarisci. Invece, solo difese. Questo è il cli… -