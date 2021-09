Bentoteca – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 25 settembre 2021)Via San Calocero, 3 – 20123Tel. 340/8357453 Sito Internet: www..com Tipologia: ristorante giapponese Prezzi: assaggi da condividere 12/18€, bento e udon 16/30€ Giorno di chiusura: dal Lunedì al venerdì a pranzo OFFERTAIl ristorante di Yoji Takuyoshi, chef giapponese che è stato per nove anni alla “corte” di Massimo Bottura all’Osteria Francescana, al momento rimane ancora chiuso, ma lo chef non si è perso d’animo e, come molti altri ristoratori in questo periodo difficile, ha dato una nuova impronta al proprio locale creando la. In realtà le anime sono due, visto che da fine settembre ha aggiunto la Katsusanderia: qui, infatti, tra le gustose specialità giapponesi (sono banditi sushi e sashimi), c’è la possibilità di assaggiare, per il momento solo in modalità di asporto, ...