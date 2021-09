Bayonetta 3 su Nintendo Switch | gameplay trailer e uscita nel 2022 | finalmente! – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di venerdì 24 settembre 2021) Al termine delDirect di ieri sera è arrivata la bomba: undeldi3 e il periodo di, fissato al. Avevate perso le speranze?.3 non è più avvolto dal mistero: l’atteso action game sviluppato da PlatinumGames è stato presentato ieri notte, al termine delDirect, con uno spettacolaredele un periodo difissato al. La cosa ha messo di buon umore persino Hideki Kamiya, tanto che ha smesso di bannare i tweet non giapponesi: è chiaro che lui e i suoi collaboratori non ce la … Notizie giochiRead More L'articolo3 su, ...

Advertising

Asgard_Hydra : Bayonetta 3 su Nintendo Switch, gameplay trailer e uscita nel 2022: finalmente! - - parliamodivg : E così siete tutti contenti #Bayonetta3 - verotile_ : RT @nintendo_space: Bayonetta??? Agora morri.?? #nintendo #Bayonetta3 #nintendodirect - Multiplayerit : Bayonetta 3 su Nintendo Switch, gameplay trailer e uscita nel 2022: finalmente! - GiocareOra : I registi di Bayonetta 3 dettagliano la meccanica di 'Demon Slave' dal trailer del Nintendo Direct… -

Ultime Notizie dalla rete : Bayonetta Nintendo

TagsDirectSwitch Platinum GamesVi ricordiamo che3 sarà disponibile perSwitch.Al termine del Nintendo Direct di ieri sera è arrivata la bomba: un trailer del gameplay di Bayonetta 3 e il periodo di uscita, fissato al 2022. Avevate perso le speranze?. Bayonetta 3 non è più ...E oggi, tramite IGN US, abbiamo finalmente modo di scoprire qualche novità su ciò che la protagonista potrà fare in Bayonetta 3, il modo in cui combatterà. Talmente tanto che, non molto tempo fa, avev ...