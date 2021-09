Assegno universale ponte | quando deve fare domanda anche chi ha diritto agli Anf

(Di venerdì 24 settembre 2021) Scade il 30 settembre il termine ultimo per la presentazione delle domande dell'in versione. La scadenza riguarda i mesi arretrati, perché è stato deciso che presentandoentro il 30 settembre si possono recuperarele mensilità arretrate previste dal primo luglio, ovvero dalla data di entrata in vigore del provvedimento. La misura è temporanea, destinata solo a soggetti che non rientrano nel perimetro di applicazione degli Anf, ovvero degli Assegni al nucleo familiare. Ma ci sono casi in cuichi dovrebbe avereassegni, può richiedere il beneficio dell'. Sull'argomento è dovuto intervenire l'Istituto Previdenziale con una ...

Stanno per scadere i termini per la presentazione per le domande rivolte a ottenere la forma di sostegno al reddito varata in attesa dell'introduzione dell'unico e. Dato che la ...... è un percorso che è partito e si è sviluppato attraverso proposte di vari governi , che negli anni si è perfezionato sempre di più arrivando a questo tipo di soluzione unica , l'...Tra pochi giorni scadrà il termine per presentare la domanda per gli arretrati dell’assegno unico, che copre il periodo transitorio da luglio a settembre 2021.Ci sono novità da parte dell'INPS a proposito del pagamento dell'Assegno Unico, sono state fissate le date. Andiamo a scoprire di più.