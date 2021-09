Animali Fantastici 3 sta per arrivare: svelato il titolo ufficiale e la data di uscita (Di venerdì 24 settembre 2021) Animali Fantastici 3 sta per arrivare nelle sale: svelato il titolo ufficiale e la data di uscita. Come sappiamo, Johnny Depp, non sarà più presente in Animali Fantastici. Il Film fa da prequel alla serie cinematografica di Harry Potter, ed è incentrato sulle altalenanti avventure del magizoologo New Scamander. L’assenza di Depp ha lasciato non poca L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 24 settembre 2021)3 sta pernelle sale:ile ladi. Come sappiamo, Johnny Depp, non sarà più presente in. Il Film fa da prequel alla serie cinematografica di Harry Potter, ed è incentrato sulle altalenanti avventure del magizoologo New Scamander. L’assenza di Depp ha lasciato non poca L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

