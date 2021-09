Amici 21, Luca D’Alessio accusato di raccomandazione: interviene suo fratello (Di venerdì 24 settembre 2021) Amici 21 è iniziato da poco e fa discutere la partecipazione al talent di Luca D’Alessio (in arte LDA), su cui incombe la nomea di “figlio di Gigi D’Alessio”. Un pregiudizio che il giovane allievo, ammesso nella celebre scuola da Rudy Zerbi, ora intende scrollarsi di dosso e, a sostenerlo in questa battaglia, tra i suoi sostenitori, è ora in particolare il fratello. Si tratta di Claudio D’Alessio, il quale in un intervento condiviso con il popolo della rete ha voluto contestare fermamente le contestazioni rivolte in questi giorni al fratello e neo allievo di Amici, accusato dai più di essere un raccomandato dal noto padre-cantautore al talent di Maria De Filippi. Tutto questo e molto altro ancora del caso del momento, vi riportiamo nel ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 24 settembre 2021)21 è iniziato da poco e fa discutere la partecipazione al talent di(in arte LDA), su cui incombe la nomea di “figlio di Gigi”. Un pregiudizio che il giovane allievo, ammesso nella celebre scuola da Rudy Zerbi, ora intende scrollarsi di dosso e, a sostenerlo in questa battaglia, tra i suoi sostenitori, è ora in particolare il. Si tratta di Claudio, il quale in un intervento condiviso con il popolo della rete ha voluto contestare fermamente le contestazioni rivolte in questi giorni ale neo allievo didai più di essere un raccomandato dal noto padre-cantautore al talent di Maria De Filippi. Tutto questo e molto altro ancora del caso del momento, vi riportiamo nel ...

Advertising

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 Settembre: L’avvocato accusa. “Luca voleva amici al consiglio di stato per… - babyno23 : RT @occhiferiti: le princess hanno tre strategie: -cercare di fare le amiche/amici di tutti -non attaccare soleil -crearsi una storia con… - dantonio_luca : RT @angelo_cennamo: 'Fra i trenta e i quarant'anni sentiamo il bisogno di amici. Dopo i quaranta sappiamo che non ci salveranno più di quan… - dgio_miy : RT @occhiferiti: le princess hanno tre strategie: -cercare di fare le amiche/amici di tutti -non attaccare soleil -crearsi una storia con… - occhiferiti : le princess hanno tre strategie: -cercare di fare le amiche/amici di tutti -non attaccare soleil -crearsi una stor… -