Vorrei la mascherina 1522 | una 17enne vittima di abusi chiede aiuto in farmacia e fa arrestare lo stupratore

Corriere : «Vorrei la mascherina 1522»: a Oristano la frase in codice fa arrestare un violentatore - HuffPostItalia : 'Vorrei una mascherina 1522': a 17 anni pronuncia la frase in codice e fa arrestare il violentatore - Daniele_Manca : «Vorrei la mascherina 1522»: la frase in codice fa arrestare un violentatore. Una ragazzina di 17 anni si è rivolta… - MariaStella710 : “Vorrei una mascherina 1522”. E per il suo aguzzino è scattato l’arresto. A Oristano una 17enne utilizzando la “m… - scarmen29 : RT @ilgiornale: La vicenda è accaduta a Oristano dove un 60enne, amico dei genitori della ragazza, la violentava da ben cinque anni https:/… -

Una ragazzina di 17 anni è andata in una farmacia di Oristano e lì ha chiesto aiuto con la frase "vorrei una mascherina 1522", un segnale che il personale della farmacia ha subito colto permettendo l'inizio di una indagine. Da quanto emerge, sembra che gli abusi commessi da un amico di famiglia ...La mascherina 1522 non esiste, ma serve per chiedere aiuto in maniera discreta. Il caso di Oristano Il caso è successo a Oristano, in Sardegna, ma è di esempio per tutto il Paese. Una ragazzina di 17 anni ha fatto arrestare il violentatore utilizzando una frase in codice in farmacia. "Vorrei la mascherina 1522" ha chiesto.